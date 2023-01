Udinese-Bologna domenica 15 gennaio 2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’ha ricominciato con un pareggio e una sconfitta contro Empoli e Juve e le prospettive di provare a correre per la Conference League si allontanano con gli uomini di Sottil che non vincono dall’inizio di ottobre. In questo senso la sfida contro ilpotrebbe essere l’ultima occasione di rimanere agganciata al gruppo che InfoBetting: Scommesse Sportive e

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo La domenica di Serie A prosegue con due scontri interessanti come quelli tra Torino e Spezia all'Olimpico e traalla Dacia Arena. Si tratta da una parte dell'incontro tra decima e quart'ultima, con i granata che hanno eliminato il Milan in Coppa Italia in settimana; dall'altra è ottava contro ...Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali di, gara delle 15 della domenica di Serie A:(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.(4 - 2 - 3 - 1): ... Quote Udinese-Bologna, finisce sempre in parità: l'X + Gol vale 4.50 Di seguito le ultime dai campi su Udinese-Bologna raccolte dagli inviati di TMW: Udinese-Bologna - Domenica 15 gennaio, ore 15.00, Dacia Arena Arbitra.Le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto alla Dacia Arena per lo scontro della tranquillità tra i bianconeri friulani e ...