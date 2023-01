Udinese-Bologna domenica 15 gennaio 2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’ha ricominciato con un pareggio e una sconfitta contro Empoli e Juve e le prospettive di provare a correre per la Conference League si allontanano con gli uomini di Sottil che non vincono dall’inizio di ottobre. In questo senso la sfida contro ilpotrebbe essere l’ultima occasione di rimanere agganciata al gruppo che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Udinese Blog

...DAZN CremoneseMonza 14 - gen 15.00 DAZN LecceMilan 14 - gen 18.00 DAZN InterVerona 14 - gen 20.45 DAZN SKY SassuoloLazio 15 - gen 12.30 DAZN SKY TorinoSpezia 15 - gen 15.00 DAZN......30 Novara - Pinerolo Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Prisma Taranto - Verona CALCIO - SERIE A 12:30 Sassuolo - Lazio 15:00 Torino - Spezia 15:0018:00 ... Tuttosport: Il Bologna contro l'Udinese anche sul mercato | Udinese Blog UDINE - Nell'Udinese, rientra Deulofeu che non gioca dal 12 novembre quando si è infortunato al ginocchio a Napoli. L’escluso dovrebbe essere Success. In casa Bologna invece, Barrow ieri è tornato ad ...De Silvestri, è buio fitto sulle condizioni del difensore del Bologna, mai come quest'anno in difficoltà dal punto di vista fisico. Vediamo quando potrebbe ...