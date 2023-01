Ucraina | Zelensky assicura | «La dura battaglia per Soledar continua»

(Di venerdì 13 gennaio 2023) «Laper il Donetsk. Laper Bakhmut e, per Kreminna, per altre città e villaggi nell’est del nostro Stato. Sebbene il nemico abbia concentrato le sue maggiori forze in questa direzione, i nostri soldati, le forze armate dell’, tutte le forze di difesa e sicurezza stanno proteggendo lo Stato». È il fulcro del consueto messaggio serale che il presidente dell’, Voldymyr, destina alla popolazione. Oggi, 13 gennaio, Mosca aveva annunciato di essere riuscita a conquistare, punto nevralgico nell’avanzata portata avanti nel Donbass. Notizia smentita dalle parole di, che parla di uno scontro tutt’altro che terminato nella ...

... i nostri soldati - le forze armate dell', tutte le forze di difesa e sicurezza - stanno proteggendo lo Stato". Così il presidente ucraino, Voldymyr, nel suo consueto messaggio serale.Netrebko è, infatti, una delle 119 personalità russe sanzionate dal presidente Volodymyre finita nella black list dei soggetti non sono graditi all'. Fondazione e amministrazione ...La “porta per Bakhmut ”, sarebbe spalancata: “Soledar probabilmente sotto il controllo russo”, a sostenerlo, l’istituto per lo studio della guerra statunitense (L’Isw) nel suo ultimo rapporto. A dimos ...Di Franco Stefanoni Il ministro delle Imprese e del Made in Italy in Ucraina con Carlo Bonomi di Confindustria. In agenda aiuti umanitari, sociali ed economici A lato del… Leggi ...