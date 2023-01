(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ainfuria la battaglia, mentre russi e mercenari di Wagner tentano anche di accerchiare Bakhmut. Nelle immagini satellitari la città mineraria del Donetsk appare rasa al suolo, mentre Kiev afferma che sima la città non è stata ancora conquistata. Allarme per oltre 500 civili che è impossibile evacuare. Il presidente turco Erdogan tenta unaper un corridoio umanitario. «I combattimenti nell’est dell’sono stati feroci», sottolinea il portavoce per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ribadendo che i cambi al vertice delle forze armate di«sono il tentativo di superare le

Il Sole 24 ORE

... proclamato per il 25 e 26 gennaio , dopo le polemiche sul caro prezzi delledue settimane. ... introdotto a marzo scorso dal governo di Mario Draghi dopo l'invasione dell'da parte della ...Le Capitali vi porta lenotizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete ...è favorevole all'invio di carri armati Leopard 2 dalla Polonia all'. Il ... Ucraina, ultime notizie. Si combatte a Soledar, Turchia cerca mediazione. Usa: Mosca in difficoltà Continua la guerra sul suolo ucraino, attualmente la città di Soledar è il principale centro di scontri, dalle ultime prove è in mano Russa.L'esercito ucraino ha eliminato ieri 740 militari russi nell'arco delle ultime 24 ore. E' quanto afferma lo Stato maggiore di Kiev, ...