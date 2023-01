Ucraina-Russia | Kiev | “Notte di scontri a Soledar”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ stata ”unacalda” anel Donbass, inorientale, dove ”sono continuati i combattimenti” tra le forze die quelle inviate dal presidente russo Vladimir Putin. Lo ha scritto su Telegram la vice ministra della DifesaHanna Maliar, spiegando che i russi hanno spostato “quasi tutte le forze principali nella direzione di Donetsk e mantengono alta l’intensità dell’offensiva” nella città strategica. La situazione ”di guerra è difficile”, ha proseguito Maliar, ma le truppe ucraine ”stanno cercando coraggiosamente di mantenere le posizioni”. Allarme aereo in 4 regioni E’ scattato l’allarme aereo in quattro regioni dell’, come spiegano le autorità di. Si tratta delle regioni di Kharkiv, Sumy, Poltava e ...

La Stampa

Mosca prevede di creare un esercito di 2 milioni di soldati: lo afferma l'intelligence della difesa(Gur) in base alla portata della mobilitazione in corso in. Nel primo reclutamento sono state arruolate 300.000 persone, ha ricordato l'intelligence di Kiev, come riporta Rbc -. ...Georgieva ha comunque chiarito che rimane una grande incertezza, legata ai rischi di eventi climatici avversi, attacchi informatici o un'eventuale escalation della guerra dellain. Il ... Ucraina - Russia, le news sulla guerra di oggi 13 gennaio | Soledar rasa al suolo Nonostante la guerra e le sanzioni, il blocco della politica interna secondo Kommersant sta cominciando ad allestire la campagna per le presidenziali del 2024 ...Nel primo reclutamento erano state arruolate 300.000 persone, ma ora l’intelligence militare di Kiev non esclude che Mosca annunci un’altra mobilitazione nei prossimi giorni e ritiene che questa volta ...