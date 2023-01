Ucraina | Russia | Con presa di Soledar tagliati rifornimenti a sudovest di Bakhmut

AGI - Laha rivendicato la conquista 'completa' della cittadinadi Soledar , dopo una feroce battaglia; un annuncio, però, subito smentito da Kiev , secondo cui sono ancora in corso 'violenti ...L'assalto finale alla città di Soledar è stato compiuto 'con un successo dai volontari della Wagner'. Lo ha riconosciuto il ministero della Difesa di Mosca, rendendo omaggio all'azione 'generosa' ...Milano, 13 gen. (askanews) - Soledar è il campo di battaglia su cui si sta concentrando in queste ore l'attenzione in Ucraina. Una guerra sul campo e di comunicazione, con informazioni contrapposte ch ...Nel video rilasciato da Mosca si vedono le truppe del gruppo Wagner girare per strada ed entrare negli edifici della città La TV di Stato russa ha diffuso un filmato che si dice provenga dalla… Leggi ...