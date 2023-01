Ucraina | produzione armi | la Russia impiega i detenuti

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Laper aumentare ladi, cruciale per il proseguimento di quella che Mosca continua a chiamare “operazione militare speciale” inil lavoro deiin carcere. Lo riferisce nel suo aggiornamento quotidiano l’intelligence della Difesa britannica: “E’ molto probabile che il settore manifatturiero della difesa russo ricorra all’utilizzo di manodopera carceraria nel tentativo di soddisfare le richieste diin tempo di guerra – spiega l’analisi quotidiana di Londra. Esiste, ricordano ancora gli 007 del Regno Unito, “una lunga tradizione di lavoro carcerario in, ma dal 2017 è stato reintrodotto il lavoro forzato come punizione penale specifica. In mancanza di volontari, spiega ancora l’analisi, ...

