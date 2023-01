Ucraina | Mosca | Conquistata la città di Soledar | Kiev smentisce | Stiamo combattendo | Gb | La Russia ricorre al lavoro dei detenuti per

Il Sole 24 ORE

Nel primo reclutamento sono state arruolate 300.000 persone, ha ricordato l'intelligence di Kiev, come riporta Rbc -. Il Gur non esclude ora cheannunci un'altra mobilitazione nei ...Downing Street non conferma ''Non sono vere'' le affermazioni disecondo cui le forze russe hanno preso il controllo della città di Soledar nell'orientale, ha dichiarato dal canto suo ... Ucraina, ultime notizie. Mosca, conquistata la città di Soledar. Kiev smentisce Nei giorni scorsi dal Cremlino e dal ministero della Difesa russo era arrivata cautela, a dispetto delle cronache dal ...Dopo una battaglia durata giorni, la Russia annuncia la conquista di Soledar. A renderlo noto è il ministero della Difesa di Mosca, citato da Ria Novosti: "La ...