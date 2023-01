Ucraina | ministro Difesa | ' siamo un membro ' de facto' dell' alleanza Nato'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Kiev, 13 gen. (Adnkronos) - L'è diventata un'demilitare. Lo sostiene in un intervista alla Bbc ilucraino Oleksii Reznikov, spiegando che i paesi occidentali, un tempo preoccupati che l'assistenza militare potesse essere vista dalla Russia come un'escalation, hanno cambiato il loro approccio per quanto riguarda il sostegno a Kiev. L'riceverà le armi a lungo cercate - ha affermato - inclusi carri armati e aerei da combattimento, poiché sia ??l'che la Russia sembrano prepararsi a nuove offensive in primavera. "L'come paese e le forze armate- ha detto - ...

... che ha criticato il generale Gerasimov, neo comandante delle operazioni in, ad aumentare ... Putin umilia in diretta tv ildell'industria Manturov: "Sei lento, fai finta di non capire" ......energetici a partire dalla primavera - estate del 2021 (quindi ben prima della guerra in); ...dalla modifica della denominazione del 'Ministero della transizione ecologica' dell'ex -...Non cessano i pesanti combattimenti tra soldati russi e ucraini a Soledar, nella regione di Donetsk. La Milizia popolare filorussa ha annunciato di avere pieno controllo della periferia occidentale de ...L’Italia incontra l’Ucraina. Obiettivo: “fare squadra” per garantire il sostegno italiano alla ricostruzione. È una vera e propria “missione di sistema” ...