(Di venerdì 13 gennaio 2023) Mosca, 13 gen. (Adnkronos) - Se, itra Russia esaranno molto probabilmente, senza mediatori, che sarebbe l'opzione migliore. Lo ha dichiarato il direttore del secondo dipartimento deldegliAlexey Polishchuk in un'intervista alla Tass. "Se e quando quei contatti verranno, molto probabilmente saranno anche- ha detto - E sarebbe l'opzione migliore in quanto l'esperienza ha dimostrato che i mediatori occidentali spesso perseguono i propri obiettivi e cercano di influenzare i, agendo non per la risoluzione dei conflitto, ma nei propri interessi politici ed economici".