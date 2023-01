Ucraina | Kiev | “740 soldati Russia uccisi in un giorno”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Laha perso nell’ultimo740 uomini, facendo salire a 114.130 le perdite fra le sue fila daldell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato maggiore delle Forze armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 114.130 uomini, 3.098 carri armati, 6.167 mezzi corazzati, 2.086 sistemi d’artiglieria, 437 lanciarazzi multipli, 218 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 286 aerei, 276 elicotteri, 4.833 autoveicoli, 17 unità navali e 1.865 droni. ...