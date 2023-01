Ucraina | infuria la battaglia nel Donetsk

(Di venerdì 13 gennaio 2023)lanel. Mosca afferma di aver conquistato Soledar. Ma Kyiv ribatte che i soldati ucraini stanno combattendo disperatamente. Il presidente turco Erdogan riferisce che ha in programma colloqui con Putin e Zelensky per discutere di corridoi umanitari.lanella regione dellanel. Mosca

A Soledarla battaglia: i filorussi dichiarano di averne quasi il pieno controllo. I mercenari di Wagner tentano anche di accerchiare Bakhmut. Nelle immagini satellitari la città mineraria del Donetsk ...A Soledarla battaglia, mentre russi e mercenari di Wagner tentano anche di accerchiare Bakhmut. Nelle immagini satellitari la citt mineraria del Donetsk appare rasa al suolo, mentre Kiev afferma che si ... A Soledar in Ucraina infuria la battaglia - TVS tvsvizzera.it Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta del 13 gennaio 2023 ...Non cessano i pesanti combattimenti tra soldati russi e ucraini a Soledar, nella regione di Donetsk. La Milizia popolare filorussa ha annunciato di avere pieno controllo della periferia occidentale de ...