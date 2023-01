Ucraina | esercitazioni Russia-Bielorussia | cosa si sa

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Lerusso-bielorusse, che inizieranno il 16 gennaio sul territorio della Repubblica di Bielo, non devono essere percepite come una minaccia diretta di un nuovo attacco a Kiev”. Lo ha affermato il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Serhiy Popko. “La leadership militare e politica dell’– ha aggiunto – non esclude tentativi di una nuova ondata offensiva nemica. Secondo i dati dell’intelligence, lasta preparando una nuova mobilitazione. Inoltre, 150.000 persone precedentemente mobilitate sono già in formazione nei campi di addestramento”. “L’in modo indipendente e con l’aiuto dei partner monitora costantemente – dice ancora il capo dell’amministrazione militare di Kiev – la situazione sui fronti e i preparativi della ...

