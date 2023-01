“Uccisa per il reddito di cittadinanza” La scoperta choc sulla morte di Rosa

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Scompare improvvisamente dalla sua abitazione, la svolta sul caso. Nessuna traccia diMaria Luisa Bechere per circa un mese e mezzo. La donna, 60 anni, era residente a Olbia in via Petta del rione San Nicola. Scattano le indagini e dopo 45 giorni, i due condomini vengono iscritti nel registro degli indagati. Scomparsa diMaria Luisa Bechere, la. La donna, secondo quanto ricostruito dalla Procura, sarebbe prima stata derubata delle carte Bancoposta e Postpay dove confluivano le somme che la Bechere percepiva per godere deldi. Gli aggressori si sarebbero appropriati anche di un rimborso Inps da 10mila euro. Ma non solo. Stando a quanto emerso sino ad oggi, scomparsi anche i risparmi che la 60enne, affetta da invalidtà, custodiva in ...