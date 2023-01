Twitter può essere considerato uno strumento utile per il giornalismo? L’intervista a Pietro Raffa

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 13 gennaio 2023)è un social network che viene spesso utilizzato dai professionisti dell’informazione comeal fine di diffondere e condividere notizie e per commentarle e confrontarsi con altri utenti sulle stesse. Allo stesso tempo, ci sono sia utenti che sfruttano la possibilità di informarsi attraverso questo mezzo sia utenti meno interessanti a questo aspetto del social network e che preferiscono utilizzarlo per altri scopi., amministratore delegato e Head of Digital di MR & Associati Comunicazione ed esperto di comunicazione, ha spiegato a Giornalettismo come è cambiatonel corso degli ultimi anni soprattutto nel rapporto con il. Ogni utente sceglie dunque di utilizzare una determinata piattaforma nel modo che più ...