Tutto pronto per il debutto della Napoli Nuoto a San Prisco

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFarà il suo esordio questo week end la formazione maschile, da neo-promossa, nel campionato di serie C andando a fare visita al Circolo Villani San. La squadra agli ordini del tecnico Matteo Rigo nel corso delle ultime settimane ha effettuato la preparazione pre-campionato alla piscina del Pala Trincone di Monterusciello che sarà anche la sede delle gare interne. Il capitano è Fabrizio Buonocore, giocatore e stella di Canottierie Posillipo con cui ha vinto uno scudetto, il campionato di Eurolega e la Supercoppa Len, senza dimenticare anche i successi con il Settebello a Mondiali, Europei e World League. Il vice-capitano, invece, sarà il portiere Pasquale Turiello altro atleta con diverse esperienze in carriera con Canottieri ...

'Era il mio modo di dire che Dio ci sarebbe stato - scrive - che avrebbe pensato lui ae che, ... con una nuova consapevolezza della vita, in pace con se stessa e con gli altri,a farsi ...NAPOLI -allo stadio Diego Armando Maradona: la lanciatissima Juventus di Massimiliano Allegri , reduce da otto vittorie consecutive - tutte senza subire reti - fa visita al Napoli di Luciano ...20:42 - Ecco le due formazioni che entrano in campo: tutto pronto per Napoli-Juventus! 20:19 - Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro ...20:42 - Ecco le due formazioni che entrano in campo: tutto pronto per Napoli-Juventus! 20:19 - Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro ...