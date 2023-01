Tutto inutile | testo e significato del nuovo singolo di Fulminacci

Leggi su zon

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Quante volte capitano quelle giornate no, quando vastorto, quando per fretta, per distrazione o per fatalità non te ne va una giusta. Ma alla fine se ti fermi a ragionare e cambi prospettiva, riesci a ridimensionaree perchè no anche a riderci su.Ed è così, con la sua ironia, da sempre cifra stilistica della sua penna e della sua forza interpretativa, chetorna a farci aprire gli occhi sulle mille sfaccettature che caratterizzano gli esseri umani: il”, prodotto da okgiorgio, da venerdì 13 gennaio in radio. “’ è una canzone da urlare, un misto di emozioni opposte che convivono, come convivono le chitarre anni 50 con i beat dei primi 2000 – racconta ...