Tutti pazzi per Ahlam El Brinis | corpo da museo egizio

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 13 gennaio 2023) IldadiElha fatto breccia nel cuore dei fan. I seguaci sono imti a vederla “vestita” in questo modo. IldiElè paragonabile alle statue di un. I tempi antichi hanno messo in mostra dei canoni femminili ben diversi da quelli attuali. Dunque potrebbe sembrare un paragone forse anacronistico. Ma non se si parla di lei. InstagramCon una sola foto è riuscita a riportare i suoi seguaci alla memoria di un tipo di bellezza oggi inesistente. E questo gli avrà sicuramente fatto molto piacere. Anche se il loro primo pensiero non sarà stato sicuramente di tipologia storica. E per questo non vanno biasimati. Ad ogni modo non è la prima volta ...