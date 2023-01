Tutte le rivelazioni beauty di Spare | il memoir di Harry che scotta

Vanity Fair Italia

Insomma, tutti per una e tutti perle loro ragazze: anche questo era il senso della lettera ... Le atlete non vogliono più esser Farfalle: in questi mesi di dubbi,e processi anche ......la polemica e Harry ha fatto così tante accuse che è quasi impossibile rispondere a". Perfino ... lo scorso Natale, William avrebbe pensato di rispondere con una "dichiarazione" alle... Tutte le rivelazioni beauty rivelate da Harry in Spare, il memoir che ... Dal lipgloss della discordia tra Meghan e Kate ai capelli di William, fino alla barba di Harry e al profumo preferito da Lady Diana. Ecco tutte le rivelazioni «cosmetiche» che il secondogenito di Carl ...Non si placano le indiscrezioni e le ipotesi su quelle che potrebbero essere le conseguenze delle inchieste aperte sulla Juve ...