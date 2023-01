Tumori | forte calo -33% tasso mortalità dal 1991

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ildiper cancro negli Stati Uniti è diminuito del 33% dal, in parte a causa dei progressi nel trattamento, della diagnosi precoce e della riduzione del fumo, afferma un nuovo rapporto dell'American Cancer Society. Ildiper cancro negli Stati Uniti è diminuito del 33% dal, il che corrisponde a circa 3,8 milioni di decessi evitati, secondo il rapporto, pubblicato giovedì su CA: A Cancer Journal for Clinicians. Ildi vite perse a causa del cancro ha continuato a ridursi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati, tra il 2019 e il 2020, dell'1,5%. Ildel 33% dellaper cancro è "davvero formidabile", ha affermato Karen Knudsen, amministratore delegato dell'American ...

Agenzia askanews

