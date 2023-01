Tumori | ' avatar umanizzato' per trattare cancro polmone

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) - Un' guiderà il medico verso il trattamento personalizzato del tumore del. La Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma si è aggiudicata uno dei bandi più prestigiosi al mondo nel settore della medicina di precisione, il Bando 'Era PerMed Joint Transnational Call for Proposals 2022', per circa 1 milione e 200mila euro complessivi, grazie al progetto 'Lantern'. Principal Investigator del progetto è Filippo Lococo, professore associato di Chirurgia toracica all'Università Cattolica e dirigente medico della Uoc Chirurgia toracica del Gemelli, un under 40 che guiderà una cordata costituita da ricercatori europei (Germania, Ungheria, Spagna), extra-europei (Turchia) e da un'associazione dei pazienti (Eupati). "Alla call di quest'anno - ricorda Lococo - ...

... '' del paziente''. '' Abbiamo una solida piattaforma metodologica " puntualizza Falco - ma ... per la diagnosi precoce e per la caratterizzazione immunologica e genetica dei, ma anche al ...... infatti, ha indagato su circa 1500 persone la consapevolezza sui fattori di rischio per i, ... Iscriviti subito Tutto su2 , il film che segnerà il Natale A casa con l influenza Come ...(Adnkronos) - Le cellule tumorali sono capaci di passare dallo stato solido a quello liquido: un trasformismo materico 'a due facce', perché se da un lato questo meccanismo favorisce l'invasività del ...Nel trasformismo materico delle cellule del tumore un potenziale alleato per batterlo. Il nuovo studio italiano Ifom-Università di Milano ...