Tu che cosa faresti se avessi ferie illimitate?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Immagina di non dover più cercare ponti o incastri tra le disponibilità dei colleghi e andare inquando vuoi e per quanto tempo vuoi, senza chiedere il permesso a nessuno. È questa l'ultima novità contrattuale che ha deciso di introdurre Microsoft per i propri dipendenti negli Stati Uniti: si chiamerà «permesso libero da vincoli» e sarà disponibile dal 16 gennaio; si applicherà soltanto negli USA a causa di leggi e regolamenti diversi in altri Paesi che non concedono all'azienda di offrire tempo libero illimitato ai lavoratori. «Come, quando e dove svolgiamo il nostro lavoro è cambiato radicalmente. E man mano che abbiamo assistito al processo di trasformazione, cambiare la nostra policy sulleverso un modello più flessibile è diventato quasi un percorso naturale», scrive Kathleen Hogan, chief people officer di Microsoft in un promemoria ...