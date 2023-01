(Di venerdì 13 gennaio 2023) Nuovo look e una nuova proposta gourmet per Palazzoche, dopo un profondo restyling, torna ad essere quel luogo simbolo del lifestyle meneghino dove, a pochidal Teatro alla, si ...

leggo.it

by Giancarlo Perbellini, Piazza della Scala 5; Ristorante tel: 02/80688201; chiuso domenica e sabato sera; orari pranzo 12:30/14:30, cena 19:30/22:00; Cafè tel: 02/80688295; chiuso ...è diventata anche la città di Prince che ha 29 anni, è nato a Brescia, ma ha i genitori del ... Un progetto che nasce dall incontro tra Gaia, lo chef Cesare Battisti del Ratanà (sì, è ... Trussardi a Milano, eleganza stellata a due passi dalla Scala Nuovo look e una nuova proposta gourmet per Palazzo Trussardi che, dopo un profondo restyling, torna ad essere quel luogo simbolo del lifestyle meneghino dove, a pochi passi dal Teatro alla Scala, si.Le distanze tra la Città eterna e Milano si assottigliano nel segno di un’autenticità ... ospitato in una corte d’epoca e Trussardi alla Scala, griffato punto di riferimento della moda e del teatro.