Truffa e trattamento illecito dei dati personali | 20enne nei guai

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno deferito in stato di libertà una ventenne di Napoli per “”, “Sostituzione di persona” e “dei”. L’indagine prende spunto dalla denuncia presentata dalla vittima che, qualche giorno fa, si vedeva recapitare comunicazioni per pagamenti relativi alla fornitura di energia elettrica da parte di una società con la quale non aveva mai stipulato alcun contratto. Gli investigatori hanno quindi avviato le verifiche che hanno svelato la proceduraldina alla base degli addebiti, scaturiti da un contratto stipulato a nome del malcapitato, a sua insaputa. All’esito dell’attività d’indagine i Carabinieri sono riusciti ad individuare la presunta responsabile che è stata ...

Irpinia News

Denunciato perl'uomo, E. C. 55enne di Nervesa della Battaglia, si è ritrovato in un mare di ... leader nel settore deldell'aria e per il riciclaggio dei rifiuti, due polizze, ...Si tratta di due reati differenti, con un altrettanto differentesanzionatorio . leggi anche Niente indagini per, furti e molestie: perché dal 30 dicembre conviene sempre querelare ... Contratto di fornituta mai sottoscritto, una 20enne truffa cittadino di Aquilonia Contratto di fornituta mai sottoscritto, una 20enne truffa cittadino di Aquilonia. E’ stata stesso la vittima a presentare denuncia ai carabinieri. Al malcapitato stavano arrivando dei solleciti per p ...Nonostante l’età e la ‘cecità’ faceva jogging nel parco e guidava la macchina. La 76enne, però, proprio perché affetta da cecità totale aveva percepito dall’Inps da novembre 2009 a marzo 2014, pension ...