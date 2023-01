Tricolori di ciclocross nella Pineta di Castel Fusano | favoriti Dorigoni e la Persico

... è stata presentata la 91ª edizione dei campionati italiani di, in programma sabato e ... Isaranno determinanti per la composizione delle Nazionali per i Mondiali di Hoogerheide in ...... la Coppa del Mondo MTB e la tappa invernale della Coppa del Mondo di. Cordiano Dagnoni ,... Sarà un piacere ed un onore ospitare i prossimi Campionatisu strada in un territorio che ...Dopo una stagione estiva che ha regalato al Trinx Factory Team tre maglie tricolori nelle varie specialità della Mountain Bike, le atlete dirette ...Dopo una stagione estiva che ha regalato al Trinx Factory Team tre maglie tricolori nelle varie specialità della Mountain Bike, le atlete dirette da Luca Bramati domenica cercheranno di ben figurare a ...