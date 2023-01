Trianon Viviani | il concerto “suite” di Eugenio Finardi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAl, domani, venerdì 14 gennaio, alle 21, sarà di scena. Il cantautore proporrà i brani del suo ultimo album “Euphonia”, un percorso emozionale che si dipana tra i brani del suo repertorio e quelli di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sulla condizione umana. Ma questonel teatro della Canzone napoletana avrà anche una sua parentesi speciale per il musicista milanese, cresciuto a Boston da madre americana e padre bergamasco: «Amando Napoli, la sua musica e la sua lingua da sempre – afferma–, penso di proporre anche qualcosa, come Te voglio bene assaje e Torna a Surriento». Dopo anni in cui ha alternato nei suoi concerti l’interpretazione delle sue composizioni ...

Napoli da Vivere

Tre giorni di musica alcon Flo, Eugenio Finardi e Raffaello Converso, al teatro Nuovo in scena le Ebbanesis in Così fan tutte , oltre mille giocattoli antichi in esposizione all'Archivio di Stato, a Procida ...... Marisa Laurito è tra i personaggi più attivi nella sensibilizzazione sul tema: qualche giorno fa ha organizzato un flash mob in nome dei diritti e della libertà in Iran davanti aldi ... Weekend straordinario al Teatro Trianon Viviani a Napoli con tre ... Al Trianon Viviani, domani, venerdì 13 gennaio, alle 21, sarà di scena Flo con “ Brave ragazze ”. Con questo recital la cantautrice racconta la musica e la vita di donne straordinarie, che, “armate” d ...Al Trianon Viviani, domani, venerdì 13 gennaio, alle 21, sarà di scena Flo con «Brave ragazze». Con questo recital la cantautrice racconta la musica e la vita di ...