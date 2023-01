Trekking a Gennaio | ecco le mete più belle dove camminare all’aria aperta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Farenel mese diè una delle attività più rilassanti e appaganti per trascorre la maggior parte del tempoanche durante la stagione invernale. Ci sono alcunenel mondo che sono preferibili rispetto ad altre per faregrazie ai loro splendidi paesaggi. Fare, escursioni in giro per il mondoUna dellepiù affascinantifaresi trova in Patagonia, intorno alle Torres del Paine. Questo percorso viene conosciuto anche come Circuito O, estendendosi per otre 100km. Si tratta di una settimana di cammino, partendo dalla visita alle celebri Torres del Paine, e ...