Tre gol in 45 minuti | Napoli-Juventus 2-1

Commenta per primo Victor Osimhen sblocca Napoli - Juventus ed è unstorico per l'ex Lille, che si 'stappa' contro le grandi del Nord Italia: l'attaccante nigeriano infatti non aveva ancora segnato a Inter, Juve e Milan in Serie A .Abbiamo chiuso il 2022 convittorie e senza subire. Dall'altro punto di vista avevamo speso tanto e uno stop può anche essere utile. La squadra si è presentata alla ripresa bene, i ragazzi ...Ma è una delle partite più incredibili della Bundesliga. Ma salve signor Haller! In soli sette minuti, Sebastien Haller (28) del Dortmund ha segnato tre gol nella vittoria per 6-0 contro l’FC Basel ...La storia dell’esultanza di Dybala contro il Genoa nasce da una partita a carte: a svelarlo è lo stesso DJ e produttore argentino Bizarrap, ...