Travolto in bici mentre va al lavoro | 49enne lascia moglie e tre figli

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Mornico al Serio. Stava andando alincletta Ndiaga Ladiane,di origine senegalese, quando è statoda un furgone lungo la strada provinciale 573, sul confine tra Mornico al Serio e Calcinate. Ladiane, in Italia dal 2001, viveva con il fratello a Mornico e venerdì mattina all’alba ha inforcato lacletta per raggiungere la carpenteria in cui lavorava. Poco prima di una rotatoria, Ndiaga ha attraversato la carreggiata e non è riuscito ad evitare il furgone che proveniva in direzione opposta, con a bordo sette operai bergamaschi e bresciani che stavano raggiungendo un cantiere. L’impatto è stato violentissimo. Ile stato sbalzato dalla sella, lacletta accartocciata è finita nell’erba, a bordo strada. Gli operai hanno cercato di ...

conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turista 21enne ine ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia:...Subito dopo che l'uomo è statodal mezzo, sono stati chiamati i soccorsi . Tuttavia per il senegalese, che risiedeva in zona, non c'è stato nulla da fare. Nessun ferito tra gli operai a ...Dramma a Mornico al Serio, comune in provincia di Bergamo. Un uomo di 49 anni di origini senegalesi, come riportato dal quotidiano Il Giorno, è morto nella mattinata di venerdì 13 gennaio, dopo essere ...