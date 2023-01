Tramite Amicizia | la data di uscita e il poster del film di Alessandro Siani

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 13 gennaio 2023) I fan possono finalmente dare un primo sguardo aldi, attraverso il quale è stata svelata anche ladidel nuovodi. La commedia del regista e attore napoletano, affiancato in questo progetto da Max Tortora e Matilde Gioli, arriverà nelle sale cinematografiche il 14 febbraio 2023 e sarà distribuito da 01 Distribution. Chi l’ha detto che l’non ha prezzo? ? Preparatevi a conoscere Lorenzo, il proprietario di un’agenzia fuori dall’ordinario in cui offre amici a noleggio… per tutte le esigenze!#, undi #in#SoloAlCinema dal 14 ...