Tragico schianto auto-camion | maestra muore a 45 anni

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Un. Maria Di Bennardo,di religione di 45di Acate, in provincia di Ragusa, è morta ieri in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 117 bis Gela-Piazza Armerina. ...

Fanpage.it

... un morto Un uomo di 37 anni è morto in unincidente stradale verificatosi ieri sera a ... Loè stato molto violento e per l'automobilista non c'è stato niente da fare. A nulla è servito ...Ilbilancio è di un morto e due persone ferite. Incidente sulla superstrada per Malpensa: ... Loè avvenuto mercoledì 11 gennaio e il bilancio è di un morto e due persone ferite. Due ... Tragico schianto a pochi metri da casa, Alessandro muore sulla strada rientrando dal lavoro Un tragico destino ha voluto che Alessandro Dacroce non facesse mai più ritorno nella casa di famiglia dove ad attenderlo vi erano compagna e ...Notizie Bari. Accusato di duplice omicidio stradale sulla A14: assolto poliziotto 45enne di Corato. “Fu tragico incidente” ...