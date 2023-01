Tragedia a Roma | tenta di riparare l’antenna ma precipita dal settimo piano

(Di venerdì 13 gennaio 2023)– Stava provando adella tv sul terrazzo condominiale ma si è sbilanciato,ndo daldel palazzo. Un uomo di 64 anni è morto ieri pomeriggio a. L’incidente è avvenuto verso le 17 in via Costantino, zona San Paolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo. (fonte Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link

RomaToday

, 13 GEN I conflitti armati, gli effetti dei cambiamenti climatici e della pandemia, l'aumento ... È necessaria "un'azione decisa e tempestiva per evitare che questa crisi diventi unaper i ...Undici anni fa ladell Costa Concordia, una di quelle sciagure che caratterizzano un'epoca come fu per il ...Progetto Lega approda in Parlamento Posted on 6 Aprile 2016 Author Redazione. "... Incidente sulla via Ostiense: scontro auto-moto, morto 31enne Dramma a Roma. Il cadavere di una ragazza, la cui età dovrebbe oscillare tra i 20 e 30 anni, è stato trovato venerdì 13 gennaio sulla banchina del Tevere all’altezza di via dei Bresciani. Sul posto le ...Travolto da un bus Atac dopo essere scappato dal pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia, dove i genitori avevano portato il 21enne perché erano preoccupati per lo ...