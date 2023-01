Traffico Roma del 13-01-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione sensibilmente grado di intensitàsulla rete viene al cittadino Ma ci sono notevoli difficoltà sul Raccordo Anulare un incidente sta provocando lunghe code carreggiata esterna a partire dall’ uscita Ardeatina fino a Casilina disagi anche in carreggiata interna con le code registrate a partire dalla Tiburtina sino alla Casilina in tangenziale ancora code tra Corso Francia Salaria verso San Giovanni cura anche in via della Pineta Sacchetti tra la galleria Giovanni XXIII e via Mattia Battistini a Primavalle code lungo via di Torrevecchia e anche in via della Valle dei Fontanili la polizia locale Ci segnala un incidente che sta provocando coda al Lido di Ostia in via Domenico Baffigo all’intersezione con viale del sommergibile altro incidente sulla Cristoforo Colombo in Piazza del Lavoro in prossimità della ...