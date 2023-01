Traffico Roma del 13-01-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Luceverdeuna sera dalla redazione non ci sono particolari novità sta calando di intensità ilsulla rete viaria cittadina permangono però code sul raccordo a fare in carreggiata interna tra le uscite famiglia e Salaria sempre interna rallentamenti con code a tratti a partire dalla Nomentana fino allo svincolo Prenestina ancora trafficata la carreggiata esterna interessata da rallenta con code a partire ora dalla Laurentina sino alla Tuscolana incidente all’interno della galleria Giovanni XXIII tra l’uscita di via Mario Fani e la Trionfale la situazione non dovrebbe tardare a normalizzarsi in tangenziale permangono invece code tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni a Primavalle code lungo via di Torrevecchia e code anche in via della Valle dei Fontanili ci sono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila da ...