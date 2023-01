Traffico Roma del 13-01-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Cominciamo con il raccordo anulare abbiamo quasi permolto intenso in carreggiata interna tra le uscite Cassia Flaminia Salaria rallentamenti con code a tratti a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica decisamente trafficata la carreggiata esterna interessante da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino alla Tuscolana incidente all’interno della galleria Giovanni XXIII Ci sono code da via Mario Fani sino alla trionfale in tangenziale code tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni code anche in direzione Stadio Olimpico da via delle Valli Conca d’Oro allo svincolo Parioli i campi sportivi la polizia locale Ci sentiamo ancora qualche problema sulla via Ostiense per un incidente avvenuto nei pressi di via Sarsina ci fermiamo ...