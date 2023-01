Traffico Roma del 13-01-2023 ore 17 | 30

(Di venerdì 13 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Cominciamo con il raccordo anulare abbiamo quasi permolto intenso in carreggiata interna tra le uscite Cassia Flaminia Salaria rallentamenti con code a tratti a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica decisamente trafficata la carreggiata esterna interessante da rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino alla Tuscolana incidente all’interno della galleria Giovanni XXIII Ci sono code da via Mario Fani sino alla trionfale in tangenziale code tra Tor di Quinto e la Salaria verso San Giovanni code anche in direzione Stadio Olimpico da via delle Valli Conca d’Oro allo svincolo Parioli i campi sportivi la polizia locale Ci sentiamo ancora qualche problema sulla via Ostiense per un incidente avvenuto nei pressi di via Sarsina ci fermiamo ...

...anche in termini di tempo a muoversi con la propria auto che rimarrà imbottigliata nele ... senza andare all'estero basta fermarsi a, Capitale completamente arresa alla dittatura della ...Per occupazione suolo pubblico martedì 17/01/2023 è chiusa alveicolare via, all'altezza del civico n. 1, dalle ore 7.00 alle 12.00. È previsto il doppio senso di circolazione in via ...Domani e domenica, dalle 7:00 alle 17:00, per interventi di potatura, a Roma sarà chiusa al traffico via Merulana, tra viale Manzoni e piazza San Giovanni in Laterano. Saranno deviate le linee di bus.Un grave incidente stradale, avvenuto la sera di giovedì 12 gennaio 2023, ha visto coinvolti un motociclista e un cinghiale sulla via Cassia, a Roma. Alla guida del mezzo c’era un 58enne che, dopo ave ...