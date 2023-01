Traffico Roma del 13-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Luceverdenon trovati dalla redazione Buon pomeriggio chiusa per Verifiche Tecniche la galleria Giovanni XXIII tra via della Pineta Sacchetti e via Mario Fani a scendere ovverosia lezioni dello Stadio Olimpico ripercussioni su Molte strade del quadrante Nord in particolare su quelle di Monte Mario proseguendo sulla tangenziale abbiamo code da Corso Francia alla Salaria in direzione San Giovanni poi sul raccordo anulare perintenso coda in carreggiata interna però le uscite Flaminia e Salaria rallentamenti di lieve entità tra la Nomentana e la Tiburtina decisamente grafica della carreggiata esterna e pressata da rallentamenti con code a tratti a partire dall’uscita ostia-acilia fino alla Tuscolana la polizia locale Ci sentiamo ancora problemi nella zona di Villa Pamphili via Leone XIII a causa di un incidente all’altezza di via Aurelia ...