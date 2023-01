Traffico Roma del 13-01-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Luceverdedentro la t a questo aggiornamento Buona giornata da Simona Cerchiara sulla via Salaria code per incidente all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale sulla via non fare a seguito di un incidente senso unico alternato all’altezza di via ipogeo degli Ottavi e non si escludono temporanee chiusure zona diNord conintenso sulla Cassia e a Corso Francia in auto sulla tangenziale altezza corso Francia chiude verso la Salaria la causa lavori e un restringimento della carreggiata nella galleria Fleming nella galleria una perdita d’acqua lavori sulla via Nomentana viale Regina Margherita e Porta Pia momentanee chiusure e inevitabili disagi aSud all’Eur sulla Colombo un incidente all’altezza di Eu2 queste le principali notizie i dettagli nel sito ...