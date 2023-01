Traffico Roma del 13-01-2023 ore 12 | 30

RomaToday

Leggi anche >, incidente frontale in via Ostiense: morto un giovane motociclista Morto sul ...deviato Durante le operazioni di soccorso e rilievo, ilè stato temporaneamente ......sulsono pesantissime, con lunghe code su Via Ostiense e strade limitrofe. Code anche sulla Pontina, strada utilizzata da molti automobilisti come alternativa per raggiungereAncora sangue sulle strade di Roma. L'ennesimo incidente mortale si è consumato questa mattina, poco dopo le 6:30, su via Ostiense all’altezza di Malafede. A scontrarsi uno scooter ...Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia locale, traffico il tilt. Ieri un 21enne è morto investito da un bus ...