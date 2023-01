Traffico Roma del 13-01-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara ben trovati sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra Flaminia Porta diin direzione Nomentana più intenso oggi ilsulla tangenziale all’altezza di Corso Francia la causa un restringimento della carreggiata nella galleria Fleming in direzione della Salaria disagi code dalla galleria Giovanni XXIII sulla via Nomentana lavori di potatura tra viale Regina Margherita e Porta Pia chiusa la carreggiata laterale inevitabili disagi nel trasporto pubblico deviate 5 linee bus diretta in centro Questa mattina ho un incidente sulla via Ostiense 3 Acilia via di Malafede simili temporanei chiusure i dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce ...