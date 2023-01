Traffico Roma del 13-01-2023 ore 09 | 00

(Di venerdì 13 gennaio 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

RomaDailyNews

...di otto persone che avrebbero messo in piedi un'associazione per delinquere finalizzata al... Rovigo, Genova, Firenze,, Napoli, Reggio Calabria , Barletta - Andria - Trani e Catania. ...... tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata aldi valuta falsa (... Rovigo, Genova, Firenze,, Napoli, Reggio Calabria, Barletta - Andria - Trani e Catania. ... Traffico Roma del 13-01-2023 ore 08:00 - RomaDailyNews Le scene di guerriglia di domenica scorsa hanno fatto ripiombare l’Italia nell’incubo della violenza ultras: l’A1 teatro di una battaglia campale tra napoletani e romanisti, auto distrutte, persone ...Napoli, traffico di banconote false con pagamenti in criptovalute: 8 le misure cautelari complessivamente sono 50 gli indagati a piede libero ...