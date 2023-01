Traffico Roma del 13-01-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Luceverdeda Simona Cerca una buona giornata ben trovati sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata interna tra Castel Giubileo e Porta diin direzione Nomentana nella tratto Sud delintenso Piuttosto oggi ilsulla tangenziale questa mattina a che ora entra la galleria Giovanni XXIII e Tor di Quinto in direzione della Salaria la causa un restringimento della carreggiata nella galleria Fleming altezza corso Francia inevitabili disagi in tre sulversoSulla via Ostiense nel Acilia via di Malafede in precedenza un incidente intanto nella zona di Villa Borghese incolonnamenti sul Muro Torto da Lungotevere verso Piazza Fiume con questo è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di...