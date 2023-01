Traffico Roma del 13-01-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Luceverdeda Simona cercare una buona giornata Questa mattina sulla via Ostiense incidente all’altezza di via di Malafede e code versodisagi a partire dalla zona di Acilia galleria Fleming rallentamenti ci troviamo sulla tangenziale altezza corso Francia c’è una perdita d’acqua nel tunnel si passa ma con un restringimento della carreggiata inevitabili disagi sulla via Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe riduzione della carreggiata eintenso sulla Lorella incolonnamenti tra il raccordo e Piazza Irnerio intensosulle principali strade versoincolonnamenti nuvola via Trionfale La via è lungo il tratto Urbano della A24 sul Raccordo Anulare code nel tratto sud della carreggiata interna per ora è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale ...