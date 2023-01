Traffico internazionale di valuta falsa | arresti a Napoli

(Di venerdì 13 gennaio 2023)(ITALPRESS) – I carabiniri del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di hanno sgominato auna organizzazione dedita altransnazionale di banconote false. Eseguita una ordinanza a carico di 8 persone (1 in carcere, 5 ai domiciliari, 2 divieto di dimora), tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata aldi. L’indagine, avviata nel mese di luglio 2018 nell’ambito di una mirata strategia investigativa di contrasto al “Group”, ha focalizzato i principali collettori distributivi attivati nei marketplace del darknet e social – media, mediante pagamenti in criptovalute.Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno consentito di accertare l’operatività di ...

Il Sole 24 ORE

Il, a livello, ha visto anche il coinvolgimento di Europol e polizie di Paesi in prevalenza europei.I carabinieri del Comando antifalsificazione monetaria hanno smantellato un'organizzazione dedita daldi banconote false . In particolare, i militari hanno eseguito un`ordinanza dispositiva di misure cautelari coercitive personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari ... Napoli, smantellato traffico internazionale di banconote false - Il Sole 24 ORE NAPOLI (ITALPRESS) – I carabiniri del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di hanno sgominato a Napoli una organizzazione dedita al ...Napoli, traffico di banconote false con pagamenti in criptovalute: 8 le misure cautelari complessivamente sono 50 gli indagati a piede libero ...