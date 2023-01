Gazzetta del Sud

... nei confronti di otto persone che avrebbero messo in piedi un'associazione per delinquere finalizzata aldifalsa . I provvedimenti rappresentano la conclusione di un'attività ...... tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata aldifalsa (artt. 416 e 453 C. P.). In particolare, è stata data esecuzione: 1 ordinanza di custodia cautelare ... Traffico di valuta falsa, 8 misure a Napoli. La filiera aveva basi anche a Reggio e Catania Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale f.f. di Napoli si comunica quanto segue. Il 13 gennaio 2023, a conclusione di un’articolata attività ...Otto misure cautelari (una in carcere, cinque ai domiciliari e due divieti di dimora) sono state firmate dal gip del tribunale di Napoli , ed eseguite dai ...