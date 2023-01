Traffico di criptovalute e banconote false | scoperta rete tra Napoli e Olanda

la Città di Salerno

... avviata nel 2018, su untransnazionale di banconote false. Le indagini coordinate dalla ... ricorrendo a complessi processi di 'anonimizzazione' telematica, gestiva i pagamenti in...... 2 divieto di dimora), tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata aldi ... mediante pagamenti in. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, ... Napoli, traffico di banconote e criptovalute false: 6 arresti Una persona in carcere, cinque ai domiciliari e per altre due è scattato divieto di dimora nella provincia di Napoli. Si è conclusa così un'articolata indagine dei carabinieri del Comando Antifalsific ...Una persona in carcere, cinque ai domiciliari e per altre due è scattato divieto di dimora nella provincia di Napoli. Si è conclusa così un’articolata indagine dei carabinieri del Comando antifalsific ...