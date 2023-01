Totti e Ilary | niente accordo sulla separazione | si va verso la battaglia legale?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Anno nuovo, problemi vecchi. Nonostante FrancescoBlasi abbiano trascorso le vacanze natalizie in due parti diverse del mondo con i rispettivi nuovi compagni, resta ancora da sciogliere il nodo del divorzio. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, mentre i due vip erano all’estero a festeggiare, pare che i loro due legali si siano incontrati più di una volta mentre i loro clienti erano via, per provare a raggiungere unconsensuale. Nulla di fatto. La rivista rivela inoltre che il motivo del mancatosarebbe legato proprio alle recenti segnalazioni fatte da Bankitalia all’Antiriciclaggio in merito ad alcuni bonifici di. L’udienza in tribunale è attesa per il 14 marzo. Se anche allora si uscirà dall’aula senza un, si andrà incontro a una ...

Corriere dello Sport

Le porte del tribunale civile di Roma sono destinate a aprirsi per FrancescoBlasi e non per la questione Rolex e borsette firmate. Gli sforzi dei rispettivi avvocati per trovare un accordo di divorzio pacifico sarebbero stati resi vani dagli ultimi eventi. A ...Da www.leggo.itBlasi e Francescosi sono goduti delle lunghe vacanze in mete da sogno, l'uno con la nuova compagna e i figli, l'altra insieme al suo nuovo amore. Sono però in arrivo per i ... Totti, nuovo viaggio con Noemi: ecco dove sono andati Secondo le ultime indiscrezioni, i recenti guai giudiziari di Francesco Totti avrebbero fatto saltare l'accordo per la separazione consensuale da Ilary Blasi ...Quante volte si può essere traditi nel corso dell'anno Più di una... Da un uomo, da un'amica, oppure... da chi è stata tradita Ilary Blasi