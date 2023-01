Totti-Bocchi e la lussuosa Epifania con figli a Miami | ecco quanto costa il resort

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Undi lusso a: è questa la destinazione che Francescoe Noemihanno scelto per trascorrere l’assieme ai loro. Prima di tornare in Italia, lo scorso 8 gennaio, la coppia ha pensato bene di rilassarsi in una location di eccezione, il The Setai, aBeach. Ilary Blasi e la sontuose vacanze in Thailandia:una notte nel suo hotel a 5 stellee l’di Lusso nel prestigiososull’Oceano ‘Situato sull’oceano’ e ‘progettato ad arte implementando, implementando l’estetica dell’estremo Oriente nella facciata in originale stile art déco e la modernità nella torre con le Ocean ...

E così la vacanza al caldo per la famigliaè trascorsa tra tuffi in piscina, tintarella in spiaggia e cibo gourmet con vista pazzesca su Miami e sull'oceano. A rendere il tutto più ...Le lunghe vacanze natalizie sono finite e ora Francescoe Ilary Blasi devono tornare alla realtà, ad affrontare la loro separazione . Dopo il soggiorno, lui con la compagna Noemie i figli tra Caraibi e Miami, e lei in Thailandia con la nuova ...Ormai Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno godendo le loro vite separate; il primo a Miami con Noemi Bocchi, la seconda in Asia con il suo nuovo amore. I due ex coniugi sembravano anche aver ...Un resort di lusso a Miami: è questa la destinazione che Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto per trascorrere l’Epifania assieme ai loro figli. Prima di tornare in Italia, lo scorso 8 gennaio, ...