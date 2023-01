Tottenham-Arsenal domenica 15 gennaio 2023 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’affronta questo ennesimo derby del nord di Londra contro ilcon un doppio vantaggio: il più importante nell’immediato, quello nella classifica di Premier League, in cui i Gunners precedono gli Spurs di ben 11 punti avendo giocato una partita in meno, e quello storico, perché il bilancio di tutti tempi parla di 80 InfoBetting: Scommesse Sportive e

Domenica pomeriggio va in scena anche il North London Derby che mette di fronte ilall'capolista. La sfida tra Spurs e Gunners è, probabilmente, la più sentita della capitale ......00 Udinese - Bologna 18:00 Atalanta - Salernitana 20:45 Roma - Fiorentina CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Chelsea - Crystal Palace 15:00 Newcastle - Fulham 17:30CALCIO - LA LIGA 14:...Kane incubo dell’Arsenal: la rete del bomber inglese a 2,50 su Sisal.it. Sarà un weekend di derby quello che attende la Premier League inglese. Il Manchester City sarà ospite, a Old Trafford, dei cugi ...Sarà un weekend di derby quello che attende la Premier League inglese. Il Manchester City sarà ospite, a Old Trafford, dei cugini dello United vogliosi di interrompere una striscia negativa di tre sco ...