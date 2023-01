Tornado in Alabama | almeno sei vittime

TGCOM

Sono almeno sette le persone che hanno perso la vita a causa del tornado che si è abbattuto sulla costa meridionale degli Stati Uniti. Almeno sei persone sono morte nella contea di Autauga in Alabama, dove i forti venti e le piogge battenti hanno causato seri danni. La città di Selma è stata devastata. Sono oltre una trentina, secondo lo Storm Prediction Center del Servizio meteo nazionale statunitense, i tornado che si sono formati a causa del maltempo. La governatrice dello Stato Usa dell'Alabama, Kay Ivey, ha dichiarato lo stato di emergenza in sei contee, investite da violente tempeste.